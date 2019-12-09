Шведско-китайский купе-кроссовер Lynk&Co 05 представили официально

Фото: autohome.com.cn
В Шанхае дебютировал новейший купеобразный кроссовер Lynk&Co 05. Модель, построенная на платформе разработки Volvo, выполнена в одном стиле с ранее представленными авто бренда.

Купе-кроссовер Lynk&Co 05, как и модели 01,02 и 03, построен на «тележке» CMA (Compact Modular Architecture). В длину «пятерка» растянулась на 4592 мм, в ширину — на 1879 мм при высоте в 1628 мм и колесной базе в 2734 мм.

Стоит отметить, что новинка «выросла» из «единички», получив скошенные задние стойки, новую оптику и полностью перелицованный салон. Кроме того, Lynk&Co 05 длиннее на 80 мм и ниже на 61 мм. Ожидается, что эта модель станет наиболее дорогой в продуктовой линейке бренда.

Как упоминал портал «АвтоВзгляд», компания Lynk&Co, созданная совместно Geely и Volvo, в России пока не представлена. Но есть вероятность, что марка все-таки привезет к нам свои кроссоверы и седан. Вот только когда?

Пока отечественный рынок не располагает к тому, чтобы снабжать его новинками: уже восьмой месяц кряду продажи «легковушек» продолжают падать. Но есть нюанс: бренды из Поднебесной показывают поразительную динамику, лишь наращивая сбыт.

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9 декабря 2019
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