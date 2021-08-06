Почему Geely Coolray стал самым популярным «китайцем» в России

Для начала отметим, что в июле российский авторынок просел на 6,5%, но марке Geely удалось показать рост на 21%. При этом модель Coolray выбрали 1 387 человек, что на 30% больше, чем годом ранее.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители бренда, причин такой популярности несколько. Так, потребителям нравится модный и яркий дизайн, а также качественная отделка салона. Кроме того, китайский кроссовер предлагает обилие продвинутых опций и умных электронных систем, что отвечают за комфорт и безопасность.

Кроме того, китайский кроссовер хвалят за отличную разгонную динамику: с турбированным полуторалитровым мотором мощностью 150 л. с. и семиступенчатой преселективной трансмиссией Coolray разгоняется до «сотни» за 8,4 секунды. При этом расход топлива — скромные 6,4 литра в смешанном цикле.

И, конечно, цена. В базовом, но отнюдь не бедном исполнении «паркетник» предлагается за 1 376 990 рублей — столько нынче просят за хорошо упакованные автомобили LADA. А потому неудительно, что многие предпочитают «Весте» стильного «китайца».

Кстати, буквально только что дизайнеры Geely немного подправили удачный образ образца 2018 года: обновление принесло новые решетку, бамперы и спойлер. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что еще «поднебесному» бестселлеру принес микрорестайлинг.