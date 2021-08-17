Geely построит в Белоруссии еще один завод

Как сообщает издание «Рэспублiка» со ссылкой на первого заместителя генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилла Коротеева, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о том, чтобы учредить в индустриальном парке еще один завод по производству автокомпонентов и другой номенклатуры.

Новое предприятие, а также автомобильный завод «Белджи» планируют объединить и одну производственную цепь. Все это даст возможность увеличить степень локализации автомобилей.

Напомним, что впервые вопрос строительства второго предприятия Geely в Белоруссии подняли еще в 2014 году. Тогда было предложено предложила Geely Holding Group рассмотреть возможность строительства в индустриальном парке завода по производству автокомпонентов. Первый этап планировалось начать в конце мая 2015 года.