Geely построит в Белоруссии еще один завод

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Новое предприятие Geely должно быть возведено в индустриальном парке «Великий камень», и переговоры об этом уже ведутся. Ожидается также, что белорусские компании-партнеры, выпускающие продукцию с резидентами этого парка, получат соответствующие льготы.
Виктор Васильев

Как сообщает издание «Рэспублiка» со ссылкой на первого заместителя генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилла Коротеева, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о том, чтобы учредить в индустриальном парке еще один завод по производству автокомпонентов и другой номенклатуры.

Новое предприятие, а также автомобильный завод «Белджи» планируют объединить и одну производственную цепь. Все это даст возможность увеличить степень локализации автомобилей.

Напомним, что впервые вопрос строительства второго предприятия Geely в Белоруссии подняли еще в 2014 году. Тогда было предложено предложила Geely Holding Group рассмотреть возможность строительства в индустриальном парке завода по производству автокомпонентов. Первый этап планировалось начать в конце мая 2015 года.

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17 августа 2021
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