Как быстро продать грузовик, автобус или спецтехнику

По данным агрегатора, ежедневно на онлайн-площадке публикуется около 400 000 объявлений о продаже грузовиков и другой коммерческой техники. А комтрансом интересуется шесть миллионов покупателей, которые, опять же, ежедневно заходят на сайт. Чтобы продавцы и покупатели быстрее находили друг друга Авито запускает онлайн-курс, успешное прохождение которого позволит собственникам бизнеса, наемным директорам или руководителям отделов продаж эффективнее находит клиентов в онлайне и быстрее заключать с ними договора купли-продажи.

Сам курс состоит из двух модулей и коротких одиннадцати уроков по 5—20 минут. В конце каждого — небольшой тест для закрепления материала. В первом модуле можно узнать, как устроен Авито, как оформить страницу своей компании, подключить сотрудников и интегрировать все это с внешними сервисами. Второй модуль поможет разместить объявление, настроить услуги продвижения и, в итоге, привлечь клиентов.

«Цифровизация каналов сбыта сегодня, безусловно, является одним из драйверов роста рынка грузового транспорта. Ежедневно на Авито заходит более 6 млн пользователей в поисках грузовой техники, и мы рассчитываем, что наш курс позволит всем участникам рынка реализовать свой потенциал бизнеса и правильно использовать возможности площадки для привлечения нужной аудитории», — комментирует Сергей Никольский, Руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в Авито Авто.

Расскажут и как избежать типичных ошибок в объявлении. Например, часто продавцы занижают цену в объявлении, приукрашивают техническое состояние техники или публикуют предложения по машинам, которых нет в наличии. Все это влечет неприятные последствия: потенциальные клиенты звонят, но узнав реальное положение дел, отказываются от покупки и жалуются на продавца. В итоге объявление блокируют. Так что онлайн-площадка рекомендует указывать только реальные данные и действительное техническое состояние техники.