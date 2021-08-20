АВТОВАЗ приостановит выпуск машин на неделю

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, компания приостановит сборку машин на заводе в Тольятти с 23 августа, на неделю. Простаивать будут три нитки конвейера.

Причина простоя заключается в нехватке электронных компонентов, которые поставляет компания Bosch. При этом отмечается, что завод «LADA Ижевск», где собирают «Лада Веста», продолжит функционировать в нормальном режиме.

Напомним, что сложившаяся ситуация сделала модели LADA дефицитным товаром. О нехватке машин говорят дилеры по всей стране. В первую очередь проблема касается покупателей моделей семейства Granta, ведь это одни из самых доступных авто на рынке.