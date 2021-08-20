Как китайская Geely намерена разорвать мировой авторынок

Согласно планам, доля электромобилей в общем объеме продаж составит 30% или один миллион машин в год. Более того, менеджмент компании ожидает, что реализация электромобилей премиум-класса под брендом Zeekr достигнет к 2025 году 650 000 штук.

Что касается развития инноваций, то во второй половине этого года китайцы представят новую гибридную силовую установку GHS2.0, которая позволит сэкономить до 40% топлива. Этот агрегат готовят для десяти флагманских моделях группы Geely Auto.

А еще компания хочет увеличить емкость аккумуляторов, установленных в гибридные модификации своих моделей, что позволит увеличить запас хода только за счет электротяги до 200 км. Это позволит водителям совершать до 90% поездок в режиме электромобиля, снизив до нуля уровень вредных выбросов в атмосферу.