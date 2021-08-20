Обновленный Kia Cerato поступил к российским дилерам

Фото: kia-clubs.ru
Первый автомобиль Kia, получивший в России новый логотип, уже приехал к дилерам. Речь идет о посвежевшем седане Cerato, освоившем прописку на калининградском предприятии «Автотор». Похоже, продажи новинки откроются раньше, чем планировалось.
Мирон Горин

Рестайлинг Kia Cerato принес автомобилю не только шильдик «КИ», оптику а-ля Kia K5 и переиначенные бамперы, но и ряд любопытных опций. В частности, функцию дистанционного запуска мотора, телематический комплекс Kia Connect, умные системы безопасности, а также 10,2-дюймовый тачпад обновленного мультимедийного центра.

Ожидалось, что в продаже новинка появится в сентябре, однако по собственным данным портала «АвтоВзгляд», дилеры откроют прием заказов на следующей неделе. Как уже было сказано, первые машины уже отгружены в шоу-румы. Так, ребята из kia-clubs.ru запечатлели фейслифтинговый Cerato на стоянке дилерского центра «Сим».

  • Фото: kia-clubs.ru
  • Фото: kia-clubs.ru
Фото: kia-clubs.ru

Покупателям предложат две версии на выбор — с 1,6-литровым движком о 128 «жеребцах», а также более мощным двигателем объемом 2 литра на 150 сил. С младшим агрегатом трудится шестискоростная «механика», либо шестидиапазонный «автомат». С «топчиком» безальтернативно выступает АКП.

Цены, разумеется, пока тщательно скрываются.

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20 августа 2021
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