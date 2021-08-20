Обновленный Kia Cerato поступил к российским дилерам

Рестайлинг Kia Cerato принес автомобилю не только шильдик «КИ», оптику а-ля Kia K5 и переиначенные бамперы, но и ряд любопытных опций. В частности, функцию дистанционного запуска мотора, телематический комплекс Kia Connect, умные системы безопасности, а также 10,2-дюймовый тачпад обновленного мультимедийного центра.

Ожидалось, что в продаже новинка появится в сентябре, однако по собственным данным портала «АвтоВзгляд», дилеры откроют прием заказов на следующей неделе. Как уже было сказано, первые машины уже отгружены в шоу-румы. Так, ребята из kia-clubs.ru запечатлели фейслифтинговый Cerato на стоянке дилерского центра «Сим».