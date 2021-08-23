Экс-глава ГАЗ и АВТОВАЗ Бу Андерссон возглавил производство Chevrolet в Узбекистане

Перед новым управленцем поставлена задача преодолеть кризис в столь нелегких рыночных условиях, вызванных пандемией, а вместе с ней дефицитом комплектующих. Полностью на откуп Бу Андерссону отданы моторные и автосборочные предприятия.

Кстати, новые старые кроссоверы Chevrolet Tracker, изготовленные узбекскими руками, готовятся к продаже и в России. Скажем больше: эти автомобили даже проходят на наших дорогах ходовые испытания. Да и ключевыми рынками сбыта для UzAuto Motors остаются страны Таможенного союза.

Впрочем, и без того с недавнего времени в России продаются узбекские поделки в виде пресловутых Chevrolet Spark, Cobalt и Nexia. Да-да, та самая «Дэу Нексия», но под брендом «Шеви». Дистрибьютором является компания «Келес Рус», предлагающая, кстати, в рамках специальной стимулирующей программы купить машину, выплачивая по 227 рублей в день.