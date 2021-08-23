В Сети появились фото нового BMW 2-й серии

Судя по снимкам, новинка, в целом, похожа на нынешнее поколение «двойки», но выглядит много изящнее. Вероятно, инженеры увеличили ее колесную базу, что визуально сделало автомобиль привлекательнее, а еще добавило в салоне места. Хорошо различимы и боковые зеркала, которые теперь крепятся не на стойках, а на дверях. Кроме этого видно, что выросли в размерах решетка радиатора и головная оптика.

В базовой комплектации у «двойки» передний привод, а полный предлагают в качестве опции. Кроме того, «тележка», на которой базируется Active Tourer, позволяет выпускать версии с подключаемой гибридной установкой, а также полностью электрические.

Автомобиль покажут в рамках мотор-шоу в Мюнхене, который должен открыть свои двери уже в сентябре, а в продаже модель появится до конца года.