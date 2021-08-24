Кошмар автовладельца: в России разрешили продавать новые авто без ЭРА-ГЛОНАСС

Еще одним «звоночком», четко говорящим о том, что на самом деле система ЭРА-ГЛОНАСС властями нужна отнюдь не для обеспечения безопасности граждан, а для чего-то еще, можно смело считать ситуацию с ввозом «праворулек» из Японии на Дальний Восток.

Съездил недавно премьер Мишустин туда, пообщался с местными и разрешил, с барского плеча, еще год (до 2022 года) импортировать праворульные модели в Россию без установки на них модуля ЭРА-ГЛОНАСС. По тому же принципу: если очень хочется, то — можно.

Как бы там ни было, но у российских автовладельцев только что появилась уникальная возможность: купить новую машину «без ГЛОНАСС». Но счастье параноиков и любителей конспирологии, знающих о том, что в модули изначально заложена возможность следить за каждым движением машины, будет не долгим.

Прежде всего, если по каким-то причинам модуль не будет установлен в машину до 30 июня 2022-го года (например, автодилер не смог обеспечить этой прцедуры вовремя), пройти техосмотр на ней уже точно не получится. И придется автомобилисту бегать по инстанциям доказывая, что он не верблюд. Ведь за езду без диагностической карты с марта будущего года начнут штрафовать с помощью камер.



Кроме того, попавшему в ДТП на машине без модуля ЭРА-ГЛОНАСС ее владельцу не стоит рассчитывать на полноценное возмещение ущерба в рамках ОСАГО. Имеется в виду оформление аварии по «европротоколу».

Таким образом получается, что ради сиюминутной поддержки автопрома жертвуют интересами автовладельцев. А о безопасности на дороге тут даже и речи не идет.