Кошмар автовладельца: в России разрешили продавать новые авто без ЭРА-ГЛОНАСС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешила российским автопроизводителям выпускать на дороги страны машины без блоков ЭРА-ГЛОНАСС. Ожидается, что решение вступит в силу 17 сентября. Мораторий на установку модулей экстренного реагирования продлится до начала 2022 года. Оговаривается, что временный порядок не коснется транспортных средств для транспортировки опасных грузов и предназначенных для перевозки детей.
Такое решение принято в связи с тотальным дефицитом микроэлектронных комплектующих для автопрома. Из-за него по всему миру автопроизводители снижают объемы выпуска и даже приостанавливают производство своих машин. Микрочипов для изготовления блоков ЭРА-ГЛОНАСС тоже нехватает.
При этом с 2017 года любая машина, выводимая на рынок России, должны быть оборудована модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Иначе на нее просто не будет оформлен ПТС. Такой порядок установлен решениями ЕЭК и расшифрован в виде правил и регламентов постановлениями Правительства России и приказами соответствующих министерств.
Сообщается, что автопроизводителям разрешается продавать новые машины без модулей экстренного оповещения, но каждый покупатель при этом должен быть предупрежден об отсутствующем оборудовании. Кроме того, автобрендам вменяется в обязанность до 30 июня 2022 года дооснастить модулями ЭРА-ГЛОНАСС машины, которые они продадут до 1 января 2022 года. Осуществить это предполагается с помощью отзывных компаний.
Вся эта ситуация с оснащением ЭРА-ГЛОНАСС российских машин вызывает, на самом деле, дикое умиление. Сначала власти твердят водителям, что без него — прям вот просто никак нельзя выжить на дороге. А потом снисходительно хлопают по плечу и дают понять, что если очень хочется, можно и без модуля. Это выглядит так, как если бы чиновники вдруг сказали, что временно можно садиться за руль, не получив водительского удостоверения. Из-за, скажем, дефицита специализированной бумаги для их изготовления. Раз ее мало, что ж теперь, людям не ездить что-ли? Чудная логика!
Еще одним «звоночком», четко говорящим о том, что на самом деле система ЭРА-ГЛОНАСС властями нужна отнюдь не для обеспечения безопасности граждан, а для чего-то еще, можно смело считать ситуацию с ввозом «праворулек» из Японии на Дальний Восток.
Съездил недавно премьер Мишустин туда, пообщался с местными и разрешил, с барского плеча, еще год (до 2022 года) импортировать праворульные модели в Россию без установки на них модуля ЭРА-ГЛОНАСС. По тому же принципу: если очень хочется, то — можно.
Как бы там ни было, но у российских автовладельцев только что появилась уникальная возможность: купить новую машину «без ГЛОНАСС». Но счастье параноиков и любителей конспирологии, знающих о том, что в модули изначально заложена возможность следить за каждым движением машины, будет не долгим.
Прежде всего, если по каким-то причинам модуль не будет установлен в машину до 30 июня 2022-го года (например, автодилер не смог обеспечить этой прцедуры вовремя), пройти техосмотр на ней уже точно не получится. И придется автомобилисту бегать по инстанциям доказывая, что он не верблюд. Ведь за езду без диагностической карты с марта будущего года начнут штрафовать с помощью камер.
Кроме того, попавшему в ДТП на машине без модуля ЭРА-ГЛОНАСС ее владельцу не стоит рассчитывать на полноценное возмещение ущерба в рамках ОСАГО. Имеется в виду оформление аварии по «европротоколу».
Таким образом получается, что ради сиюминутной поддержки автопрома жертвуют интересами автовладельцев. А о безопасности на дороге тут даже и речи не идет.