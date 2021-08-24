Кошмар автовладельца: в России разрешили продавать новые авто без ЭРА-ГЛОНАСС

фото АвтоВзгляд
Проблемы с поставками автоэлектроники на конвейеры российских автопроизводителей наконец-то стали понятны властям. И чтобы не останавливать отечественный автопром, они разрешили ему торговать машинами без блоков ЭРА-ГЛОНАСС. С какими проблемами столкнутся после этого покупатели подобных авто, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешила российским автопроизводителям выпускать на дороги страны машины без блоков ЭРА-ГЛОНАСС. Ожидается, что решение вступит в силу 17 сентября. Мораторий на установку модулей экстренного реагирования продлится до начала 2022 года. Оговаривается, что временный порядок не коснется транспортных средств для транспортировки опасных грузов и предназначенных для перевозки детей.

Такое решение принято в связи с тотальным дефицитом микроэлектронных комплектующих для автопрома. Из-за него по всему миру автопроизводители снижают объемы выпуска и даже приостанавливают производство своих машин. Микрочипов для изготовления блоков ЭРА-ГЛОНАСС тоже нехватает.

При этом с 2017 года любая машина, выводимая на рынок России, должны быть оборудована модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Иначе на нее просто не будет оформлен ПТС. Такой порядок установлен решениями ЕЭК и расшифрован в виде правил и регламентов постановлениями Правительства России и приказами соответствующих министерств.

фото АвтоВзгляд

Сообщается, что автопроизводителям разрешается продавать новые машины без модулей экстренного оповещения, но каждый покупатель при этом должен быть предупрежден об отсутствующем оборудовании. Кроме того, автобрендам вменяется в обязанность до 30 июня 2022 года дооснастить модулями ЭРА-ГЛОНАСС машины, которые они продадут до 1 января 2022 года. Осуществить это предполагается с помощью отзывных компаний.

Вся эта ситуация с оснащением ЭРА-ГЛОНАСС российских машин вызывает, на самом деле, дикое умиление. Сначала власти твердят водителям, что без него — прям вот просто никак нельзя выжить на дороге. А потом снисходительно хлопают по плечу и дают понять, что если очень хочется, можно и без модуля. Это выглядит так, как если бы чиновники вдруг сказали, что временно можно садиться за руль, не получив водительского удостоверения. Из-за, скажем, дефицита специализированной бумаги для их изготовления. Раз ее мало, что ж теперь, людям не ездить что-ли? Чудная логика!

фото: соцсети

Еще одним «звоночком», четко говорящим о том, что на самом деле система ЭРА-ГЛОНАСС властями нужна отнюдь не для обеспечения безопасности граждан, а для чего-то еще, можно смело считать ситуацию с ввозом «праворулек» из Японии на Дальний Восток.

Съездил недавно премьер Мишустин туда, пообщался с местными и разрешил, с барского плеча, еще год (до 2022 года) импортировать праворульные модели в Россию без установки на них модуля ЭРА-ГЛОНАСС. По тому же принципу: если очень хочется, то — можно.

Как бы там ни было, но у российских автовладельцев только что появилась уникальная возможность: купить новую машину «без ГЛОНАСС». Но счастье параноиков и любителей конспирологии, знающих о том, что в модули изначально заложена возможность следить за каждым движением машины, будет не долгим.
Прежде всего, если по каким-то причинам модуль не будет установлен в машину до 30 июня 2022-го года (например, автодилер не смог обеспечить этой прцедуры вовремя), пройти техосмотр на ней уже точно не получится. И придется автомобилисту бегать по инстанциям доказывая, что он не верблюд. Ведь за езду без диагностической карты с марта будущего года начнут штрафовать с помощью камер.

Кроме того, попавшему в ДТП на машине без модуля ЭРА-ГЛОНАСС ее владельцу не стоит рассчитывать на полноценное возмещение ущерба в рамках ОСАГО. Имеется в виду оформление аварии по «европротоколу».

Таким образом получается, что ради сиюминутной поддержки автопрома жертвуют интересами автовладельцев. А о безопасности на дороге тут даже и речи не идет.

безопасность дорожного движения
24 августа 2021
1386