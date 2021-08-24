Volkswagen Jetta основательно обновился

Обновленный седан Volkswagen Jetta впервые дебютировал в США, так как на местном рынке машина оказалось очень популярной. Кстати, более престижный Passat американцы не оценили, и он покинул салоны дилеров.

Чтобы повысить интерес к «Джетте» немцы переработали дизайн переднего и заднего бампера, добавили иную решетку радиатора, легкосплавные диски диаметром от 16 до 18 дюймов и новые цвета кузова. В салоне появилась цифровая панель приборов, а в дорогих версиях кресла отделаны натуральной кожей с контрастными вставками.

Есть изменения и под капотом. На смену наддувному мотору объемом 1,4 литра пришел 1,5-литровый агрегат (158 л. с.) от кроссовера Taos, который работает с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, Volkswagen пообещал и спортивную подвеску. Что ж, любопытно. Ждем.