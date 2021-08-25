АВТОВАЗ задумался о выпуске электромобилей

О возможном электромобильном будущем бренда LADA, сообщил президент компании Николя Мор.

«Мы надеемся, что LADA начнет производство электромобилей в 2027–2028 годах. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — заявил он на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021.

Напомним, что в начале августа глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ведомство рассчитывает на то, что 10% всех собираемых в нашей стране машин к 2030 году будут с электрической силовой установкой. Видимо поэтому тольяттинцы не хотят отставать, тем более, что у концерна Renault есть все технологии для производства электрокаров. Вопрос только в том, сколько они будут стоить. Вряд ли такие машины уже можно будет назвать народными.