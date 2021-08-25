Skoda выпустила в России юбилейный Rapid

Пока в Европах представляют новую Fabia, в России, как горячие пирожки разлетается Rapid. Да, именно эта модель заняла место «Фабии», некогда покинувшей наш рынок. И, надо признать, обзавелась неимоверной популярностью.

Российским потребителям модель доступна в четырех вариантах исполнения и с тремя моторами. В их числе — атмосферники мощностью 90 и 100 л. с., а также турбодвижок о 125 «лошадках».

Напогмним, что сборка Skoda Rapid стартовала в калуге методом полного цикла в 2014 году. Текущая версия лифтбэка встала на конвейер шесть лет спустя.