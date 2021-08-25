Свежие подробности о внедорожнике Haval Big Dog для России

По итогам первого полугодия Haval стал самой популярной китайской маркой в России, реализовав за шесть месяцев 16 235 машин. Но конкуренты не дремлют, а как можно укрепить свои позиции? Например, предложить потребителям совершенно новую модель популярного сегмента — такую, как внедорожник Big Dog, который впервые показался на публике летом прошлого года.

Да, «Большая собака» едет к нам. Но когда именно дилеры Haval откроют продажи новинки, пока неизвестно, ведь еще даже не завершен процесс сертификации. Кстати, его автомобиль проходит под названием Dargo. Вероятно, именно с такой «кличкой» он и выйдет на наш рынок. Поначалу машины будут поставляться из Поднебесной, а потом, скорее всего, китайцы локализуют модель на своем заводе под Тулой.

Судя по сертификационным документам, оказавшимся в распоряжении наших коллег из «Китайских автомобилей», выбирать модификацию покупателям Haval Dargo не придется: в продажу поступит единственная версия с 2-литровым мотором мощностью 211 л. с., семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Хотя не исключено, что позже китайцы сертифицируют и другой вариант — с 1,5-литровым турбодвижком на 169 сил.