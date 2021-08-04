Haval представил новый кроссовер под названием Monster

По габаритам Haval Monster действительно напоминает Hyundai Santa Fe: его длина — 4780, а колесная база — 2800 мм. Впрочем, по агрегатной начинке новичку далеко до корейского конкурента, ведь пока «Монстр» готов предложить только совсем не монструозный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л. с. Коробка передач — модный нынче «преселектив».

Остальные характеристики, а также убранство салона будут раскрыты позже — представители «поднебесного» бренда избрали тактику многосейриной премьеры, когда информация выдается крайне дозированно, чтобы как можно дольше подогревать интерес публики.

Добавим, что новый Monster — это ближайший (пусть и более крупный) родственник известного россиянам кроссовера Jolion, также построенного на «лимонной» архитектуре. К слову, представители марки уверены, что на модель Jolion скоро будет приходиться 30% всех российских продаж.

Более того, начав продажи компактного «паркетника», они заявляют, что он сбросит с пьедестала такого многолетнего и безоговорочного лидера сегмента, как Hyundai Creta. Насколько обоснованы столь нескромные амбиции китайского производителя, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе первого российского тест-драйва новинки.