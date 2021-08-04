Haval представил новый кроссовер под названием Monster

Фото производителя.
Создав новую модульную платформу L. E. M. O. N., китайский Haval теперь может штамповать кроссоверы почти любого формата. Скажем, сейчас марка презентовала «паркетник» Monster, которому предстоит бросить вызов титулованному «корейцу» Hyundai Santa Fe.
Алексей Кованов

По габаритам Haval Monster действительно напоминает Hyundai Santa Fe: его длина — 4780, а колесная база — 2800 мм. Впрочем, по агрегатной начинке новичку далеко до корейского конкурента, ведь пока «Монстр» готов предложить только совсем не монструозный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л. с. Коробка передач — модный нынче «преселектив».

Остальные характеристики, а также убранство салона будут раскрыты позже — представители «поднебесного» бренда избрали тактику многосейриной премьеры, когда информация выдается крайне дозированно, чтобы как можно дольше подогревать интерес публики.

Добавим, что новый Monster — это ближайший (пусть и более крупный) родственник известного россиянам кроссовера Jolion, также построенного на «лимонной» архитектуре. К слову, представители марки уверены, что на модель Jolion скоро будет приходиться 30% всех российских продаж.

Более того, начав продажи компактного «паркетника», они заявляют, что он сбросит с пьедестала такого многолетнего и безоговорочного лидера сегмента, как Hyundai Creta. Насколько обоснованы столь нескромные амбиции китайского производителя, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе первого российского тест-драйва новинки.

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4 августа 2021
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