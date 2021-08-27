Баварцы подготовили к выпуску новейший кроссовер BMW X8

Фото: Carscoops
Похоже, настало время для премьеры новейшего кроссовера BMW X8. Автомобиль неоднократно попадался фотошпионам в ходе ходовых испытаний. И вот на подготовительные процессы к производству намекнул топ-менеджер немецкой марки.
Мирон Горин

В интервью CNBC босс баварского концерна Оливер Ципсе подтвердил о ближайших планах поставить на конвейер совершенно новую модель. Правда, какую именноЮ раскрывать не стал. Что, впрочем, вполне оправдано — немцы постараются сохранить интригу как можно дольше.

Впрочем, журналисты Carscoops, «поймавшие» автомобиль на тестовых испытаниях, уверены в том, что речь идет именно о кроссовере BMW X8. Мы, кстати, тоже разделяем эту точку зрения с коллегами.

Известно, что «абсолютно новая модель высочайшего класса для мирового рынка» пропишется на заводе в Спартанберге, что в Южной Каролине (США), где сейчас собираются родственные модели BMW семейства Х. Похоже, вскоре на поле битвы Bentley Bentayga и Lamborghini Urus появится новый «киллер».

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27 августа 2021
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