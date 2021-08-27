Chery расширяет дилерскую сеть бренда Exeed

Напомним, что в октябре прошлого года Chery представила на российском рынке кроссовер TXL под премиальным брендом Cheryexeed. Теперь же производитель хочет оставить в названии только слово Exeed. Под этим названием машины из Поднебесной продают в ряде стран мира.

— Многолетнее присутствие компании Chery на российском рынке, ее репутация стали для Exeed трамплином. Сейчас, по результатам опросов среди реальных и потенциальных клиентов, мы фиксируем индивидуальную узнаваемость бренда Exeed и готовы к использованию в России его изначального международного названия, — прокомментировал ситуацию директор по развитию бренда Exeed в России Геннадий Баранов.

Сейчас у Exeed 40 дилеров по всей стране — от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг существующей дилерской сети в соответствии со стандартами Exeed new Edge, чтобы создать максимально приятные условия для клиентов.

До конца года партнеры марки появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, республиках Татарстан и Башкортостан. А в 2022 году планируется открыть дилерские центры в Калуге, Ярославле, Смоленске и других городах.