В России стартовали продажи обновленного Range Rover Velar

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Британцы объявили о запуске продаж на российском рынке обновленного Range Rover Velar. Прайс-лист стартует с отметки в 4 817 000 рублей. В самом дорогом исполнении Auric Edition автомобиль попросит за себя от 5 690 000 в дешевеющей российской валюте.
Мирон Горин

Посвежевший Range Rover Velar предлагается в восьми вариациях и с четырьмя силовыми агрегатами. В их числе –бензиновые и дизельные моторы объемом 2 и 3 литра. Коробка передач — восьмискоростной «автомат», рспределяющий тягу на обе оси.

По умолчанию кроссовер оснащен исчерпывающим пакетом умных, отвечающих за комфорт и безопасность. В частности, фирменную Terrain Response, позволяющую адаптировать автомобиль к различным условиям эксплуатации. Уже в «базе» британец имеет диодную оптику, 19-дюймовые колесные диски, функции бесключевого доступа в авто и запуска мотора клавишей, камеру заднего вида, обогревы всего и вся, а также 180-ваттную акустическую систему.

Еще одним новшеством освеженного «Велара» стал новый мультимедийно-развлекательный центр с 11,4-дюймовым тачпадом, умеющим понимать голосовые команды, строить маршруты в оффлайн-режиме и превращаться в зеркало смартфонов. Но главное, что мультимедиа получила более удобный интерфейс управления и вроде бы лишилась прежних глюков, коими славился Range Rover. Неужели таки англичане победили эту болезнь? Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

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27 августа 2021
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