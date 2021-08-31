АВТОВАЗ нашел способ радикально удешевить LADA Granta

Как сообщает паблик «Lada Granta FL клуб», сейчас АВТОВАЗ готовит упрощенную комплектацию Classic Light. У нее не будет ни магнитолы, ни кондиционера, ни системы ЭРА-ГЛОНАСС, ни антиблокировочной системы тормозов. Зато цена «облысевсшей» версии составит, якобы, демократичные 503 900 рублей.

АВТОВАЗ слухи традиционно не комментирует. А в редакции портала «АвтоВзгляд» вообще считают эту новость больше похожей на вброс, ведь, согласно техническому регламенту Таможенного союза, с 1 января 2016 года все производимые и импортируемые автомобили обязаны иметь ABS! То есть просто взять и убрать «антиблокировку» запрещает законодательство.

И вообще, в последнее время автогигант старает продавать свою продукцию дороже, а не дешевле. Так, с 1 ноября 2021 дилеры будут комплектовать все новые автомобили LADA так называемыми наборами автомобилиста, который предстоит оплатить покупателю.