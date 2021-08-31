Дефицит микрочипов ударил по новому Lexus LX

В соответствии с планами, премьера нового Lexus LX должна была пройти до конца этого года. Многие ее ждали уже в сентябре, а старт продаж намечался на начало следующего года. Но теперь, по сообщению японского сайта Creative Trend, дебют отложен на неопределенное время. Все из-за дефицита чипов, который сказался на большинстве автопроизводителей.

Несмотря на это, в Сети появляются все новые данные по части технического оснащения нового LX. Утверждается, что базовая версия сохранит нынешний 5,7-литровый V8, а флагманская версия LX 750h получит гибридную силовую установку, в основе которой будет 3,5-литровый V6 от Land Cruiser 300. Ожидается, что суммарная отдача гибрида составит 480 л. с.