Дефицит микрочипов ударил по новому Lexus LX

Фото из открытых источников
Не успело новое поколение внедорожника Lexus LX появиться на свет, как по нему уже ударил дефицит электронных компонентов. Премьеру модели откладывают из-за ряда компаний Юго-Восточной Азии, которые не могут обеспечить поставки необходимых для производства машины деталей.
Виктор Васильев

В соответствии с планами, премьера нового Lexus LX должна была пройти до конца этого года. Многие ее ждали уже в сентябре, а старт продаж намечался на начало следующего года. Но теперь, по сообщению японского сайта Creative Trend, дебют отложен на неопределенное время. Все из-за дефицита чипов, который сказался на большинстве автопроизводителей.

Несмотря на это, в Сети появляются все новые данные по части технического оснащения нового LX. Утверждается, что базовая версия сохранит нынешний 5,7-литровый V8, а флагманская версия LX 750h получит гибридную силовую установку, в основе которой будет 3,5-литровый V6 от Land Cruiser 300. Ожидается, что суммарная отдача гибрида составит 480 л. с.

новинки рынка, производители, кризис, производство, новая модель, внедорожник, бездорожье, гибриды, гибридные авто, коронавирус
31 августа 2021
110