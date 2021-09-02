Почему автопроизводители перестали оснащать свои машины металлической защитой двигателя

фото: соцсети
Традиционное «качество» российских дорог вынуждает говорить о металлической защите моторного отсека снизу, как об обязательном элементе оснащения машины. Однако автопроизводители отказались от заводской комплектации своих авто этой деталью. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Любой рачительный российский автомобилист обязательно дооснастит свою новенькую машину стальной или алюминиевой защитой днища. Этот девайс из листа прочного металла призван предохранить хрупкий картер двигателя от возможного удара о камень, проскочивший под колесами. Либо от повреждения о край ямы в асфальте, в которую авто может нечаянно ухнуть колесом. Таковы уж реалии отечественных дорог.

Но вот ведь какой парадокс! О подобных опасностях, реально угрожающих целостности машины, особенно в России, прекрасно осведомлены все автопроизводители. Однако практически все они уже достаточно давно отказались от заводской установки металлической защиты двигателя снизу. Этот бизнес целиком и полностью отдан на откуп автодилерам и независимым автомастерским. На заводах моторы снизу «защищают» исключительно пластиковыми крышками.

Которые, разумеется, не в состоянии предохранить картер силового агрегата от повреждений при ударе снизу. Фактически, это просто пыльники, защищающие моторный отсек лишь от попадания в него с дороги грязи.

фото: соцсети

Так почему же автозаводы сами не устанавливают нормальную защиту двигателя на свои машины? Ответ на этот вопрос складывается из двух частей. Прежде всего, дело в экономии.

Алюминиевый лист приличной толщины для изготовления защиты стоит прилично. Затраты на такую деталь при массовом производстве модели выливаются в очень серьезную «копеечку». Стальная защита обойдется дешевле. Но она существенно тяжелее алюминиевой детали. И в гонке производителей за снижение массы авто всеми способами, такой довесок просто неприемлем. Ведь буквально каждый грамм дополнительного веса машины — нож в спину ее экономичности и экологичности.

С другой стороны оказалось, что модели с нормальной защитой двигателя показывают худшие результаты при краш-тестах. Жесткая металлическая «плита» под мотором не дает ему при фронтальном столкновении с препятствием нормально уходить под днище кузова. Из-за этого водитель и передний пассажир получают более тяжелые травмы при аварии. Так защита двигателя снизу была принесена в жертву дополнительным баллам во время краш-тестов.

автозаводы, тюнинг
2 сентября 2021
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