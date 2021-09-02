Почему автопроизводители перестали оснащать свои машины металлической защитой двигателя

Любой рачительный российский автомобилист обязательно дооснастит свою новенькую машину стальной или алюминиевой защитой днища. Этот девайс из листа прочного металла призван предохранить хрупкий картер двигателя от возможного удара о камень, проскочивший под колесами. Либо от повреждения о край ямы в асфальте, в которую авто может нечаянно ухнуть колесом. Таковы уж реалии отечественных дорог.

Но вот ведь какой парадокс! О подобных опасностях, реально угрожающих целостности машины, особенно в России, прекрасно осведомлены все автопроизводители. Однако практически все они уже достаточно давно отказались от заводской установки металлической защиты двигателя снизу. Этот бизнес целиком и полностью отдан на откуп автодилерам и независимым автомастерским. На заводах моторы снизу «защищают» исключительно пластиковыми крышками.

Которые, разумеется, не в состоянии предохранить картер силового агрегата от повреждений при ударе снизу. Фактически, это просто пыльники, защищающие моторный отсек лишь от попадания в него с дороги грязи.