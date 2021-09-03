Geely открыла в России сервис продаж автомобилей через интернет

Фото: АвтоВзгляд
Компания Geely открыла в России вирутальный шоу-рум, позволяющий клиентам в режиме реального времени узнавать о наличии автомобилей у конкретного дилера, а также бронировать и оформлять заказ. К тому же, сервис предлагает клиентам более расширенный конфигуратор для сравнения цен и комплектаций.
Мирон Горин

Новая услуга облегчит потребителям поиск необходимого автомобиля у официальных дилеров в разных городах, позволяя выбрать подходящий шоу-рум и машину с учетом цвета, комплектации и дополнительного оборудования.

Забронировать авто можно, заполнив электронную заявку на сайте, а также посредством внесения предоплаты на сумму 10 000 рублей. Кроме того, сервис предоставит скидки в рамках программы по трейд-ин.

Напомним, что на российском рынке линейка Geely представлена кроссоверами Atlas и его наследником с приставкой Pro, а также компактным Coolray и подспортивленным Tugella.

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3 сентября 2021
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