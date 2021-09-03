Geely открыла в России сервис продаж автомобилей через интернет

Новая услуга облегчит потребителям поиск необходимого автомобиля у официальных дилеров в разных городах, позволяя выбрать подходящий шоу-рум и машину с учетом цвета, комплектации и дополнительного оборудования.

Забронировать авто можно, заполнив электронную заявку на сайте, а также посредством внесения предоплаты на сумму 10 000 рублей. Кроме того, сервис предоставит скидки в рамках программы по трейд-ин.

Напомним, что на российском рынке линейка Geely представлена кроссоверами Atlas и его наследником с приставкой Pro, а также компактным Coolray и подспортивленным Tugella.