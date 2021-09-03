Jaguar выпустит эксклюзивную серию раритетных Jaguar C-type Continuation

К 70-летию спортивного Jaguar C-type Continuation будет выпущена ограниченная серия таких авто. Публика сможет увидеть его во дворце Хэмптон-Корт на выставке Concours of Elegance, которая пройдет с 3 по 5 сентября 2021 года. «Живые» машины поступят в продажу в 2022 году. Jaguar C-type Continuation знаменит тем, что блистал на гоночных треках в начале 50-х годов прошлого века. В1952 году он стал первоым спортивным автомобилем с дисковыми тормозами, которые были разработаны совместно с Dunlop.

Вместе с модернизированным двигателем и подвеской, они во многом способствовали тому, что C-type лидировал в 24-часовой гонке Ле-Мана 1953 года. Его пилоты заняли тогда первое и второе места подиума. Тогда же на C-type впервые удалось превысить скорость 100 миль в час, установив рекордную среднюю скорость на уровне 105,841 миль в час.

Каждый экземпляр заново собранных вручную C-type Continuation будет соответствовать техническим характеристикам гоночной машины, на которой заводская команда одержала победу в Ле-Мане в 1953 году. В частности, на автомобилях установят 3,4-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 220 л. с. с тремя карбюраторами Weber 40DCO3 и дисковые тормоза. О ценах на эксклюзивную машину на данный момент ничего не известно.