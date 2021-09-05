Российская сеть пиццерий разработала собственный электроскутер

В основе развозной новинки — китайское шасси, для которого «Форвард» создал пластиковый кузов собственной конструкции. Такой фургончик успешно прошел сертификацию, а потому может запросто передвигаться по дорогам общего пользования. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании, для управления машинкой водителю достаточно иметь «права» категории «М».

Добавим, что запас хода скутера составляет скромные 40 километров, но после установки второй батареи (а такая опция предусмотрена) дальнобойность вырастает вдвое. Кабина неотапливаемая, однако для обогрева лобового стекла имеется электрический «фен».

Кстати, в советское время грузовые трициклы выпускались под маркой «Муравей». Правда, в эпоху «развитого капитализма» грузовой мотороллер оказался не нужен рынку, и в 1995 года Тульский машиностроительный завод прекратил выпуск модели.

Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ТМЗ приберег легендарное имя для своей новой разработки. Вот только «Муравей» нового поколения имеет четыре колеса. И вообще, с прежним мотороллером новинку роднит только название.