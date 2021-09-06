Mercedes-Benz показал конкурента Porsche Taycan

Новый премиальный седан делит общую платформу с флагманским электромобилем EQS и во многом на него похож. Отличия видны лишь в дизайне передней части и светотехнике. Что касается салона, то тут разместили просто огромную цифровую приборную панель и сенсорный экран мультимедиа, а в списке опций значится адаптивная пневмоподвеска, полноуправляемое шасси и широкий набор систем помощи водителю.

Дебютировал седан с электромотором на 215 киловатт (292 л. с.) и в заднеприводном варианте. Ожидается, что первую «сотню» он должен набирать за 5,6 секунды. Полноприводная версия на подходе, но ее характеристики пока не раскрывают.

После дебюта, который состоялся на автосалоне в Мюнхене, электрокар поступит в открытую продажу. Это произойдет в США в начале следующего года. Цены пока не объявлены.