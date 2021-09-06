Представлен универсал Jogger на общей базе с Renault Logan

Dacia Jogger представляет собой универсал на платформе CMF-B. Базовый вариант — 5-местный. Возможна и 7-местная комплектация с тремя рядами сидений. Передняя часть машины до средней стойки — от Sandero Stepway. Задняя — оригинальная. Дизайн интерьера и оснащение Jogger — как у Dacia Logan. Заметим, что выпускаемый в России Renault Logan изначально был выпущен французами именно под маркой Dacia. В линейку моторов Jogger вошли 110-сильный бензиновый литровый турбомотор, а также его 101-сильная битопливная версия, работающая на бензине и пропане. Автомобиль комплектуется исключительно 6-ступенчатой «механикой». Привод — только передний.

Сообщается, что Dacia Jogger на российском рынке продаваться не будет. Однако Renault уже официально объявил, что «АВТОВАЗ» к 2024 году полностью перейдет на производство машин на платформе CMF-B — в целях унификации. В связи с этим, практически все модели, выпускаемые сейчас французами в России, в том числе и российские, будут строиться на ней. При таком раскладе, через пару лет Dacia Jogger вполне может оказаться в салонах российских автодилеров под личиной Renault Jogger или, например, Lada Vesta SW.