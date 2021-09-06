Volkswagen представляет новую модель семейства Caddy

Фото из открытых источников
Коммерческое отделение Volkswagen представило на отраслевой выставке в Дюссельдорфе кемпер Caddy California, который стал преемником Caddy Tramper. Новейший представитель семейства California уже в базовом оснащении получил все необходимое для кемпинга и отдыха не природе.
Виктор Васильев

Основное достоинство Caddy California — в его компактности и универсальности. Благодаря дисковым пружинам под матрасом, компактная модель предоставляет такой же комфорт для сна, как и полноразмерный Volkswagen California. А за счет панорамной крыши, которую предлагают в качестве опции, владелец может любоваться звездным небом прямо из кровати.

Если же кровать не нужна, ее можно легко убрать, превратив кемпер в фургон. Кроме того, автомобиль может быть оснащен выдвижной мини-кухней и походной мебелью. Наконец, можно выбрать версию со всеми ведущими колесами, чтобы максимально комфортно добраться до места отдыха на природе.

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6 сентября 2021
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