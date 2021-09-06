Volkswagen представляет новую модель семейства Caddy

Основное достоинство Caddy California — в его компактности и универсальности. Благодаря дисковым пружинам под матрасом, компактная модель предоставляет такой же комфорт для сна, как и полноразмерный Volkswagen California. А за счет панорамной крыши, которую предлагают в качестве опции, владелец может любоваться звездным небом прямо из кровати.

Если же кровать не нужна, ее можно легко убрать, превратив кемпер в фургон. Кроме того, автомобиль может быть оснащен выдвижной мини-кухней и походной мебелью. Наконец, можно выбрать версию со всеми ведущими колесами, чтобы максимально комфортно добраться до места отдыха на природе.