Российский авторынок просел в августе на 17%

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в августе хозяев нашли 114 130 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 23 387 штук меньше, чем в августе 2020 года.

Сейчас при довольно стабильном спросе все автопроизводители столкнулись с проблемой нехватки электронных компонентов. Отсюда сокращение выпуска новых машин по всему миру и, как следствие, очереди в автосалорнах и рост цен. По словам председателя комитета доктора Томаса Штэрцеля, в ближайшие месяцы ситуация не измениться.

В августе продажи упали у большинства автомобильных брендов. Улучшить показатели смогли только ГАЗ (+34%) и Chery (+163%).

Если судить по общему объему, то российский авторынок пока в плюсе — продано 1 067 890 машин (+21,3%). Однако такой успех эксперты связывают с прошлогоднем простоем из-за локдауна, отчего в этом году появился весьма существенный отложенный спрос.