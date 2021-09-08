Названы сроки начала продаж в России обновленного Chevrolet Traverse

Пережив косметические процедуры и подтяжку лица, кроссовер обрел новые бамперы и решетку радиатора, а также подретушированную оптику. Кроме того, автомобиль обзавелся колесными дисками с освеженным рисунком.

Внутри перемен практически нет. Пожалуй, добавился лишь новый, комбинированный вариант цветового оформления салона.

Но зато обновление принесло «Траверсу» свежую комплектацию RS, которая стала третьей и промежуточной в российской линейке. В ее арсенале декоративные элементы отделки, красная прострочка, подрезанный снизу руль и модные шильдики.

Внешне версию RS отличают черные матовые колесные диски, угольная решетка радиатора и пакет анти-хром. В техническом плане изменений никаких.

Под капотом Chevrolet Traverse трудится могучий V6 мощностью 318 л. с., а в дуэте с ним выступает скорострельный девятизарядный «автомат», распределяющий тягу по обеим осям.

Автомобиль можно будет купить через интернет с доставкой на дом. Правда, цены пока не названы.