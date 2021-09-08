Стартовали продажи обновленного Kia Cerato

В экстерьере модели обновились головная и задняя оптика, решетка радиатора, а также дизайн переднего и заднего бамперов. Что касается новинок в оснащении, то Cerato получил заводской комплекс телематики Kia Connect. Обновлена мультимедийная система. Теперь она имеет беспроводную поддержку платформ интеграции смартфонов Apple Car Play и Android Auto. На отечественном рынке рестайлинговый Cerato продается в шести комплектациях.

Седан оснащается рядными бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым мощностью 128 л. с. и двухлитровым, развивающим 150 л. с. Младший «движок» может агрегатироваться как механической, так и автоматической шестиступенчатой трансмиссиями. Двухлитровый мотор — исключительно с АКП-6.

Kia Cerato представлен в шоу-румах дилеров марки в 12 возможных сочетаниях комплектации и двигателя по ценам от 1,35 млн рублей до 1,83 млн рублей.