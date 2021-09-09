Новые легковушки российской сборки резко подорожали за одну неделю

За первую неделю сентября новые легковые автомобили отечественной сборки продемонстрировали подорожание сразу на 2,81%. При том, что с начала текущего года рост цен на них составил 12,5%. Таким образом, на прошедшую неделю пришлась четверть от всего роста цен за восемь месяцев с начала 2021 года. Росстат отмечает, что за ту же неделю импортируемые в страну модели машин подорожали всего на 0,52%. Их цены с начала года продемонстрировали рост на 10,1%.

Ранее ведомство сообщало, что к концу первого полугодия 2021 года средний рост цен на легковые машины в РФ составил 7%. Мощный подъем стоимости легкового автотранспорта вызван дефицитом предложения на отечественном авторынке. Он, в свою очередь, обусловлен глобальным дефицитом полупроводников в мировом автопроме.

Напомним, что по данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь-август 2021 года в РФ было продано 1,068 млн автомобилей. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 4,2% меньше, чем в 2019 году.