Россияне вновь пересаживаются на Geely Atlas, ставший самым продаваемым «китайцем»

Фото: АвтоВзгляд
По итогам августа 2021 года Geely реализовала в России 2165 автомобилей, что на 25% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Лидером вновь стал кроссовер Atlas. А за восемь месяцев дилеры передали клиентам без малого 15 000 машин — на 86% больше, чем годом ранее.
Лика Затворная

Несмотря на то, что несколько месяцев подряд компактный Geely Coolray был самой продаваемой моделью бренда на российском рынке, в августе его вновь опередил Atlas. Сове предпочтение автомобилю отдали 1 266 покупателей. Скажем больше: кроссовер и вовсе стал самым востребованным «китайцем» у россиян, обогнав продукцию конкурентов-соотечественников.

Второе место застолбил за собой Coolray, нашедший 760 новых хозяев, а тройку лидеров замкнул а-ля премиальный кроссовер Geely Tugella с показателем 125 проданных экземпляров.

Стоит добавить, что продуктовая линейка китайской марки в России, помимо прочего, представлена наследником Atlas с приставкой Pro, а скоро к дилерам пожалует совершенно новый большой кроссовер Geely KX11. Подробнее о конкуренте Hyundai Santa Fe можно узнать здесь.

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9 сентября 2021
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