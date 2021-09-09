Россияне вновь пересаживаются на Geely Atlas, ставший самым продаваемым «китайцем»

Несмотря на то, что несколько месяцев подряд компактный Geely Coolray был самой продаваемой моделью бренда на российском рынке, в августе его вновь опередил Atlas. Сове предпочтение автомобилю отдали 1 266 покупателей. Скажем больше: кроссовер и вовсе стал самым востребованным «китайцем» у россиян, обогнав продукцию конкурентов-соотечественников.

Второе место застолбил за собой Coolray, нашедший 760 новых хозяев, а тройку лидеров замкнул а-ля премиальный кроссовер Geely Tugella с показателем 125 проданных экземпляров.

Стоит добавить, что продуктовая линейка китайской марки в России, помимо прочего, представлена наследником Atlas с приставкой Pro, а скоро к дилерам пожалует совершенно новый большой кроссовер Geely KX11. Подробнее о конкуренте Hyundai Santa Fe можно узнать здесь.