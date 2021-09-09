Будущие модели Geely получат кардинально новый дизайн

Штефан будет работать в Гетеборге и станет курировать портфель брендов Geely Auto Group, включая Geely, Lynk & Co, Geometry и ряд других. Помимо этого, Штефан будет поддерживать разработку премиальных электромобилей Zeekr.

Напомним, что ранее он трудился в дизайн-студиях Audi и Mercedes-Benz, а в 2015 году стал директором по дизайну Bentley Motors.

Что касается Питера Хобери, то руководство китайского бренда высоко оценило его вклад в развитие компании. Под его началом были разработаны продукты поколения Geely 3.0. Кроме этого в Швеции, Испании, Китае и США была создана сеть глобальных дизайн-студий Geely Design.