Внедорожник LADA Niva выйдет на старт ралли «Дакар»

Внедорожник ВАЗ-2121, самостоятельно подготовленный командой, выйдет на старт в новой категории Dakar Classic. Организаторы создали эту категорию для автомобилей, выходивших на старт культового ралли-марафона до 2000 года. На отечественном автомобиле поедут пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич.

Для команды были придуманы новое название и айдентика — в духе 80-х годов ХХ века, когда LADA Niva активно участвовала в различных спортивных состязаниях. Новое название команды — NIVA RED LEGEND Team.

Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу, — прокомментировал совместную работу Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу LADA.

Кстати, известная тольяттинская компания «Супер-Авто» решила взбодрить внедорожник LADA Niva Legend, заменив рахитичный 80-сильный восьмиклапанник 21214 на агрегат объемом 1,8 литра мощностью 122 силы. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности этого проекта.