Зачем Nissan стал уничтожать электрические двигатели

В большинстве двигателей электромобилей сейчас применяются неодимовые магниты, которые содержат дорогостоящие металлы — неодим и диспрозий. Чтобы использовать ресурсы более эффективно, Nissan на стадии проектирования стремится уменьшить количество редкоземельных элементов (РЗЭ), а также перерабатывает их, извлекая из двигателей магниты, которые не соответствуют производственным стандартам.

Сейчас для этого требуется несколько этапов, включая ручную разборку и извлечение деталей. А вот для увеличения объемов переработкиважна разработка более простого и экономичного процесса. И недавно был успешно разработана процедура, не требующая разборки двигателя.

Испытания показали, что благодаря новой технологии из электромторов можно извлечь 98% РЗЭ. Вдобавок этот метод примерно на 50% сокращает процесс извлечения и время работы, поскольку нет необходимости ни размагничивать магниты, ни снимать и разбирать их.

И еще одна новость от марки Nissan. Новейший спорткар с коротким названием Z стал серийным воплощением концепта Z Proto, который показали около года назад. Ожидалось, что у новинки будем много оригинальных технических решений, но реальность оказалась куда прозаичнее.