Почему владельцы LADA Vesta жалуются на «свист» от вариатора

Фото производителя.
Вот уже как два года АВТОВАЗ ставит на LADA Vesta и LADA XRAY бесступенчатую автоматическую трансмиссию — вариатор Jatco JF015E. Этот же агрегат можно встретить на многих автомобилях Renault, а также некоторых «Ниссанах». Казалось бы, что при такой родословной проблем быть не должно! Но они, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть.
Алексей Кованов

В Сети появились жалобы: после нескольких тысяч километров пробега на новеньких LADA Vesta появляется завывание бесступенчатой трансмиссии на скорости 50—70 км/ч. Что это такое? Есть мнение, что таким звуком сопровождается переключение планетарного механизма. Другие считают, что это резонирует ремень вариатора.

Дилеры, а также большая часть владельцев постановили, что свист — абсолютно нормальное явление, сопровождающее работу вариатора. Но, на всякий случай, владельцам машин советуют проверить уровень трансмиссионной жидкости.

Между тем, на предприятии «Лада Ижевск» сейчас полным ходом идет подготовка к выпуску… обновленной версии LADA Vesta! Ожидается, что модернизация производства должна завершиться к концу текущего года, сообщает портал «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ, бюджетные авто, ремонт, скандал
10 сентября 2021
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