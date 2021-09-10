Почему владельцы LADA Vesta жалуются на «свист» от вариатора

В Сети появились жалобы: после нескольких тысяч километров пробега на новеньких LADA Vesta появляется завывание бесступенчатой трансмиссии на скорости 50—70 км/ч. Что это такое? Есть мнение, что таким звуком сопровождается переключение планетарного механизма. Другие считают, что это резонирует ремень вариатора.

Дилеры, а также большая часть владельцев постановили, что свист — абсолютно нормальное явление, сопровождающее работу вариатора. Но, на всякий случай, владельцам машин советуют проверить уровень трансмиссионной жидкости.

Между тем, на предприятии «Лада Ижевск» сейчас полным ходом идет подготовка к выпуску… обновленной версии LADA Vesta! Ожидается, что модернизация производства должна завершиться к концу текущего года, сообщает портал «АвтоВзгляд».