Раскрыты характеристики премиального микроавтобуса Aurus Arsenal

Любопытно, что сертификацию пока прошла лишь бронированная версия «Арсенала» полной массой 5 715 кг, а потому для управления ею требуются водительские права категории С. Впрочем, мощности силовой установки должно хватать, чтобы перемещать такую махину: битурбированный V8 выдает 598 л. с., а электродвигатель добавляет от 38 до 63 л. с.

Сама машина вышла очень крупной: ее длина — аж 5980 мм, а размерность колесной базы 3550 мм. Для сравнения, у стандартного седана Aurus Senat между осями «всего» 3 300 мм. Собственно, благодаря сильно растянутой базе восьмиместный салон выполнен четырехрядным: то есть пассажиры сидят по схеме «2+2+2+2».

О серийном производстве минивэнов на заводе Aurus речи не идёт: в Елабуге будут делать только седаны Senat и внедорожники Komendant. Так что минивэн, похоже, останется исключительно спецтранспортом для ФСО.

Кстати, внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной — то есть досрочно. Между тем, по информации портала «АвтоВзгляд», даже базовые седаны Senat, старт продаж которых планировался на минувший июнь, до сих пор не добрались до дилерской сети.