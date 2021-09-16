Mercedes-Benz предложит россиянам две абсолютно новых модели

Так, российское представительство бренда через месяц начнет принимать заказы на флагманский лифтбек Mercedes-Benz EQS. В нашу страну приедет топовое исполнение этой пятидверки EQS 580 4Matic — с двумя электромоторами суммарной отдачей 523 л. с., системой полного привода и батареей емкостью 107,8 кВт∙ч. О ценах говорить рановато, но ориентироваться надо на 12—13 млн. рублей.

А к концу следующего года компанию электрической «эске» составит аккумуляторная «ешка» — седан EQE. К слову, «электроешка» вышла фантастически похожей на флагманский EQS! Но стоить будет заметно дешевле. Пока презентована всего одна версия — с задним приводом и 292-сильным мотором. Однако заявлено расширение гаммы.

Впрочем, сколько бы усилий ни прикладывалось для популяризации электротранспорта в нашем отечестве, доля «зеленых» машин в российском автопарке в обозримом будущем все равно не превысит 20%, считают в комитете Госдумы по транспорту и строительству. Но даже несмотря на столь безотрадный прогноз, власти готовы тратить на проект огромные деньги…