UAZ Spartan: технологический прорыв или нержавейка на саморезах?

Но в сведениях, просочившихся через заводской забор или невнятно озвученных генеральным директором компании, все чаще звучит не только обещание сделать новый автомобиль, но и намерение кому-нибудь продаться.
В феврале 2021-го ульяновский руководитель Адиль Ширинов заявил, что предприятие ищет стратегического партнера. И даже нескольких партнеров. Что в действительности означает стремление продаться. Должность и привычка к весомым фразам не позволяют честную лексику, приходится искать емкие синонимы, маскирующие позорное положение дел. Представляете, если бы про вокзальную проститутку говорили: она занимается поиском стратегического партнера на крупном транспортном узле?
Отыскать партнера УАЗ собирался к маю. Но разговоры об этом теперь еле слышны, зато внезапно возник теплый ветер обещаний показать новинку. Откуда бы ей взяться? На умирающем заводе, где остановлены работы над всеми перспективными моделями? Ведь никакого «русского Prado» не будет. Чехи помогли.
У себя в кооперативе MW Motors они на старый УАЗ-469 поставили китайский электромотор и три аккумулятора. Помните карикатурный ящик белого цвета с изменившимся «лицом» по прозвищу Spartan? Так вот именно он и оказался новейшей перспективной разработкой завода УАЗ.
Как только этот аппарат поехал по Чехии, в Ульяновске сдержанно обозначили причастность и дали понять, что в действительности машину мастерили не только два рукастых чеха Зденек Замечник и Мартин Веселы, но и сотрудники UAZ содействовали проекту. Восхищение современнейшим ульяновским электромобилем настолько восхитило заводчан, что чешскую поделку привезли в Россию похвастаться перед журналистами. И зря.
Ведь даже те, кто помнят, что «Хантер» сделан оглоблей и топором, удивились чешскому «Спартану». Случившееся с автомобилем можно назвать вполне подходящими словами. Но ведь это самый современный электромобиль двух стран и одного завода, поэтому необходимы весомые слова, как в случае со стратегическим партнером на транспортном узле.
Так вот: чешские конструкторы внесли в электромобиль UAZ Spartan изменения, выполненные опытными мастерами-чеканщиками, профессионально работающими по оцинкованному металлу. Это вместо одного сленгового — «Жесть!».
На месте приборов — кусок нержавейки на саморезах с дисплеем. И древняя трансмиссия. Ехать на новейшем УАЗе надо, дергая и рычаг КП и трансмиссионный переключатель, установленный в самом неожиданном месте — над коленкой пассажира, и украшенный опасной аббревиатурой ДНР (DNR).
Работает все это без педали сцепления по невиданному алгоритму: сначала рычагом КП надо выставить либо третью передачу, либо пятую и «кликнуть» клавишу над чужой коленкой в положение D. В случае бездорожья рычаг раздатки, которая тоже сохранилась, перевести в нижний ряд, а передачу выставить третью. Чехи смастерили это изделие под конкретный заказ и даже видели лица будущих клиентов из управления лесоохраны. Там довольны. У нас слегка растерялись.
Но Spartan скоро забудется и уедет в чешский лес, а тревога и странные новости про стратегического партнера останутся. Майское обещание генерального директора Адиля Ширинова не выполнено, Spartan сделали без нас, а переговоры продолжаются — и после мелькнувшего Isuzu в них явственно обозначились китайцы.
По последним данным, разговор идет о том, чтобы в обмен на стратегическое партнерство отдать завод УАЗ за 1 рубль. Прописью: один рубль. Что наконец-то приблизит УАЗ к мировым игрокам автомобильной индустрии. В 2012 году Mitsubishi продала свой европейский завод NedCar в Голландии за 1 евро.