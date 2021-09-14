UAZ Spartan: технологический прорыв или нержавейка на саморезах?

Но в сведениях, просочившихся через заводской забор или невнятно озвученных генеральным директором компании, все чаще звучит не только обещание сделать новый автомобиль, но и намерение кому-нибудь продаться.

В феврале 2021-го ульяновский руководитель Адиль Ширинов заявил, что предприятие ищет стратегического партнера. И даже нескольких партнеров. Что в действительности означает стремление продаться. Должность и привычка к весомым фразам не позволяют честную лексику, приходится искать емкие синонимы, маскирующие позорное положение дел. Представляете, если бы про вокзальную проститутку говорили: она занимается поиском стратегического партнера на крупном транспортном узле?

Отыскать партнера УАЗ собирался к маю. Но разговоры об этом теперь еле слышны, зато внезапно возник теплый ветер обещаний показать новинку. Откуда бы ей взяться? На умирающем заводе, где остановлены работы над всеми перспективными моделями? Ведь никакого «русского Prado» не будет. Чехи помогли.