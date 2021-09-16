Названы 25 самых надежных автомобильных марок 2021 года

Задав максимальным уровнем надежности 100%, то есть полное отсутствие проблем и поломок, сотрудники британского издания «What Car?» выяснили, что наиболее хлопотно владеть машинами марок FIAT (82,0%), Land Rover (82,5%), Nissan и Ford (по 86,2%), а также Alfa Romeo (86,5%).

Далее по списку следует Porsche (89,4%), хотя другие рейтинги считают спортивных «немцев» одними из лучших по надежности! Двадцатую позицию поделили Vauxhall, Opel, Peugeot и Mercedes-Benz (89,6%), притом технику со звездой на передке сильно подвел младший A-класс.

Результат выше 90% смогли показать Jaguar, Volkswagen, Volvo, Audi, SEAT, Renault, Honda, BMW, Skoda, Citroёn, Kia, Mazda и Mitsubishi: разброс показателей надежности по этим брендам — от 90,1 до 96,9%.



И, наконец, лидеры. ТОП лучших замыкают Toyota — 97%, Mini — 97%, а также Suzuki и Hyundai — двое последних заработали 97,1%. Ну, а самые крепкие и беспроблемные автомобили делают румынская Dacia (Renault) и японский Lexus, заслужившие 97,3% и 98,7%, соотвественно.

Кстати, недавно вышеупомянутая Dacia показала любопытный 7-местный универсал под названием Jogger. Через пару лет эта модель запросто может оказаться в салонах российских автодилеров под личиной Renault Jogger или, например, Lada Vesta SW.