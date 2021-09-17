Эксперты прогнозируют, что автомобили подорожают в несколько раз

Фото: m.my.mail.ru.
Жесткий дефицит микрочипов затронул, без преувеличениях, всех крупных производителей. Более того, из-за нехватки микроконтроллеров для блоков Bosch ESP сформировался черный рынок компонентов, где за искомые платы просят… в 300 раз больше, чем они стоят официально!
Алексей Кованов

В обычное время блок системы стабилизации ESP стоил всего 2 доллара, а сейчас на черным рынке за такой микроконтроллер просят уже 620 «баксов». При этом процесс покупки происходит в лучших традициях американских блокбастеров: покупателю пересылают адрес, где ему предстоит передать деньги наличными, а взамен получить товар. Притом клиенту запрещено торговаться и проверять чипы.

Затем производитель автомобилей отправляет микроконтроллеры на один из заводов Bosch, где после проверки на него «заливается» программное обеспечение. В общем, схема сложная и дорогая, но представители автопрома сейчас готовы и к таким выходкам со стороны поставщиков…

Откуда берутся сами запчасти? Возможно, их поставляют «несуны»: скажем, на заводе STMicroelectronics, что является главным поставщиком «внутренностей» для блоков Bosch ESP, работает аж 4 000 человек. А, возможно, в дело идут восстановленные компоненты.

Отметим, что появление черного рынка пока описали лишь китайские СМИ, но, возможно, нечто подобное появилось и в других странах. При этом аналитики уверены, что вскоре всему миру грозит грандиозное подорожание автомобилей, ведь оплатить «теневые поставки» запчастей на конвейеры однозначно придется покупателю готовой машины

производители, производство, автозаводы, технология, скандал
17 сентября 2021
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