Эксперты прогнозируют, что автомобили подорожают в несколько раз

В обычное время блок системы стабилизации ESP стоил всего 2 доллара, а сейчас на черным рынке за такой микроконтроллер просят уже 620 «баксов». При этом процесс покупки происходит в лучших традициях американских блокбастеров: покупателю пересылают адрес, где ему предстоит передать деньги наличными, а взамен получить товар. Притом клиенту запрещено торговаться и проверять чипы.

Затем производитель автомобилей отправляет микроконтроллеры на один из заводов Bosch, где после проверки на него «заливается» программное обеспечение. В общем, схема сложная и дорогая, но представители автопрома сейчас готовы и к таким выходкам со стороны поставщиков…

Откуда берутся сами запчасти? Возможно, их поставляют «несуны»: скажем, на заводе STMicroelectronics, что является главным поставщиком «внутренностей» для блоков Bosch ESP, работает аж 4 000 человек. А, возможно, в дело идут восстановленные компоненты.

Отметим, что появление черного рынка пока описали лишь китайские СМИ, но, возможно, нечто подобное появилось и в других странах. При этом аналитики уверены, что вскоре всему миру грозит грандиозное подорожание автомобилей, ведь оплатить «теневые поставки» запчастей на конвейеры однозначно придется покупателю готовой машины…