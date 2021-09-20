Почему топовую LADA Niva Bronto нельзя купить ни за какие деньги

Коротко напомним: покупатель LADA Niva Bronto теоретически получает доработанную подвеску, усиленный задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, внедорожные покрышки R15, а также увеличенный на 35 клиренс (до 240 мм). В «базе» такой вездеход стоит внушительные 889 900 рублей, а в «топе» — аж 1 026 900 «целковых».

Клиенты готовы отдавать больше, чем предписано офицальным «прайсом»… Однако, у дилеров таких автомобилей банально нет. И самый позитивный прогноз, что ближайшие поставки состоятся не раньше декабря.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», причина дефицита — в набившем оскомину недостатке блоков ABS. Те управлящие модули, что приходят на завод, АВТОВАЗ, в первую очередь, использует для обычных Niva. На тольяттинское предприятие «ВИС-Авто», что как раз занимается выпуском «Бронто», машины попадают по остаточному принципу, а точнее, не попадают вообще… Во всяком случае, сейчас.