Toyota представила новое поколение Tundra

По информации производителя, новая рама стала много жестче прежней из-за того, что все ее элементы имеют коробчатое сечение, а поперечины стали вдвое толще. Что касается подвески, то ее спроектировали заново. Причем для пикапа приготовили обширный набор вариантов шасси.

Спереди осталась классическая двухрычажная схема, а задний неразрезной мост отныне подвешен на пружинах, а не на рессорах. В качестве опции доступна адаптивная подвеска или задняя «пневма», которая позволяет менять дорожный просвет в трех положениях: Normal, Low и High.

Как и Land Cruiser 300, пикап «Тундра» лишился легендарной V-образной «восьмерки». Отныне под его капотом работает 3,4-литровый V6, знакомый по тому же «Крузаку». У «Тундры» он развивает 394 л. с. и спарен с десятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний или жестко подключаемый полный с понижающей передачей.

Наконец, у нового пикапа больше не будет версий с короткой двухдверной кабиной. Отныне — только большие четырехдверные кабины, а такие покупают в основном только частники, да и цена на такие версии выше.

Что касается цен, то компания их пока не называет. Ожидается, что их огласят очень скоро, ведь Tundra должна выйти на рынок США уже до конца этого года. Интересно, а привезут ли ее когда-нибудь в Россию?