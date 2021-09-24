Новая Toyota Prius получит очень крутой мотор

По данным издания Best Car, пятое поколение Toyota Prius покажут в Японии в декабре 2022 года. К моменту премьеры у новинки будет два варианта гибридных силовых установок, а к 2025 году входящий в состав гибрида бензиновый двигатель, заменят агрегатом, работающим на водороде.

Похожую силовую установку японцы показали на прототипе Corolla Sport. Инженеры взяли за основу обычный бензиновый мотор, изменили у него систему впрыска и топливопровод, а вместо бака поставили баллоны с газом.

Такая схема привода хоть и не является полностью экологически чистой, тем не менее, существенно снижает выбросы вредных веществ, к чему японцы стремятся всеми силами.