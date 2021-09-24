Новейший Lexus NX оседлали Дженифер Лопес, Пенелопа Круз и другие «звезды»

Японцы уже в пятый раз подряд являются главным автомобильным партнером Венецианского международного кинофестиваля, предоставив для сопровождения известных гостей 35 своих автомобилей. В их числе оказался и новейший Lexus NX, который вскоре доберется и до России.

Кстати, NX получил гибридную версию NX 450h+2 суммарной мощностью в 306 л. с. и возможностью зарядки батареи от электросети. Именно ее японцы решили вывести в топ. Дальность хода в электрическом режиме оказалась лучшим показателем в сегменте — 63 километра. Причем на одной электротяге кроссовер может разогнаться до 135 км/ч, экономя до 20% топлива.

Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новинкой, которая козыряет целой россыпью инноваций в области машиностроения и «технологий будущего».Подробнее о долгожданном японском премиуме можно узнать здесь.