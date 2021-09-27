Интерьер будущих Volvo отделают использованными пластиковыми бутылками и винными пробками

К 2030 году Volvo Cars планирует полностью перейти на производство электромобилей и одновременно напрочь отказаться от применения натуральной кожи при их производстве. Отказ от использования кожи в отделке салонов автомобилей объясняется беспокойством по поводу негативногоj воздействия животноводства на окружающую среду и сокращения площади лесов. В Volvo утверждают, что домашний скот является источником выбросов около 14% мирового объема углекислого газа.

Чтобы сократить эти выбросы, вместо кожи в отделке интерьеров своих ТС компания станет применять материалы, созданные на основе биотехнологий или получаемые из восстановленного сырья. В частности, для отделки интерьера уже разработан материал под названием Nordico на основе текстильного полотна, полученного путем переработки полиэтиленовых бутылок и «биоматериалов из поддерживаемых по технологиям устойчивого развития лесов в Швеции и Финляндии». В отделке интерьеров новых Volvo будут также использоваться переработанные винные пробки.