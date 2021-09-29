Rolls-Royce представит первый серийный электромобиль

У Rolls-Royce уже есть опыт в разработке машин с электродвигателем. Так, в 2011 году компания представила концепт лимузина Phantom под названием Experimental Electric 102EX.

Машину оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей в 394 л. с. А в 2016 году производитель анонсировал еще один электрокар — Vision Next 100, который отличался смелым дизайном.

Уверены, что британцы привезут свой первый электрокар в Россию, ведь в нашей стране дела у компании идут в гору. Так, в прошлом году удалось продать 200 машин, что стало рекордом для Rolls-Royce.