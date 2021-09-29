Rolls-Royce представит первый серийный электромобиль

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Британский производитель роскошных машин готовит премьеру своего первого электрокара. Батарейный Rolls-Royce представят 29 сентября в режиме онлайн. Каких-либо подробностей о новинке компания не раскрывает.
Виктор Васильев

У Rolls-Royce уже есть опыт в разработке машин с электродвигателем. Так, в 2011 году компания представила концепт лимузина Phantom под названием Experimental Electric 102EX.

Машину оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей в 394 л. с. А в 2016 году производитель анонсировал еще один электрокар — Vision Next 100, который отличался смелым дизайном.

Уверены, что британцы привезут свой первый электрокар в Россию, ведь в нашей стране дела у компании идут в гору. Так, в прошлом году удалось продать 200 машин, что стало рекордом для Rolls-Royce.

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29 сентября 2021
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