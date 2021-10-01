Почему натуральная кожа скоро исчезнет из салонов автомобилей

Так, Volkswagen уже 25 лет не использует хромовую кожу — то есть дубленые шкуры, обработанные солями хрома. С 2019 года интерьер Volkswagen Touareg украшает кожа, при дублении которой применяются танины, полученные из обрезков оливкового дерева. А вообще производитель планирует полностью отказаться от любых продуктов животного происхождения — как минимум, в линейке электромобилей.

При этом искусственная кожа тоже имеет свои недостатки — в ней содержится много компонентов на основе нефтепродуктов. Поэтому немцы решили применять кожу из кофе, которая сейчас разрабатывается. Уже сейчас авторам материала удалось добиться внушительного повышения содержания органических компонентов — более чем на 50% — и уменьшить воздействие на окружающую среду от процесса производства кожзама.

Так что вывод очевиден: стараниями экологов натуральная кожа скоро исчезнет из салонов автомобилей, а обычный кожзам уступит место новым материалом вроде вышеупомянутой «кофейной кожи».

Кстати, роскошная, приятная на ощупь и невероятно привлекательная визуально велюровая отделка тоже, кажется, навсегда ушла в историю — найти сегодня автомобиль с ворсом можно только в частных объявлениях и в отделе подержанных машин. Почему некогда популярный и куда более привлекательный, чем искусственная кожа, материал покинул прейскуранты и салоны, выяснил портал «АвтоВзгляд».