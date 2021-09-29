LADA — не конкурент: все о будущих новинках Geely и подорожании по-китайски

- Чем Вы объясните резко возросший интерес россиян к китайскому автопрому?
- В основном, тремя причинами. Во-первых, автомобили нового поколения от ведущих китайских производителей значительно выросли в плане дизайна, технического уровня и качества. И тут я особенно хотел бы выделить бренд Geely, технологическим партнером которого является компания Volvo, входящая в общий с нами глобальный холдинг Zhejiang Geely Holding Group. О плодах такого китайско-европейского сотрудничества можно судить, например, по нашим новым моделям Coolray и Tugella, запущенным в России в 2020 году.
- Во-вторых, быстро реагируя на смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников, китайские автопроизводители смогли предложить россиянам широкое разнообразие современных моделей SUV. И, в-третьих, продукты основных китайских брендов отличаются привлекательным соотношением «цена-качество», что играет важную роль особенно сегодня, когда в целом по рынку реальные цены на автомобили значительно выросли из-за дефицита, и потребители охотно рассматривают китайские марки как вовремя подоспевшую альтернативу.
- Как оцениваете перспективы китайского автопрома в России в ближайшие пару лет?
- Полагаю, продажи первой тройки китайских брендов продолжат рост высокими темпами — значительно выше среднерыночных. При этом каждый год будут предлагаться новые модели. Не исключаю даже появление электромобилей.
- Еще совсем недавно китайский автопром играл в нашей стране в бюджетном сегменте. Однако еще до пандемии цены резко выросли. С чем это связано?
- Цены на китайские автомобили растут не более, чем в среднем по рынку, и это объяснимо: в 2013—2014 г. курс рубля к доллару (и юаню!) упал вдвое, а по оценкам экспертов, розничные цены на автомобили за прошедшие 7—8 лет постепенно выросли где-то на 70%. Отсюда продолжающееся и, кстати, очень щадящее удорожание машин (да простят меня те читатели, кто сопоставляет рост цен с динамикой своих личных доходов). Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что китайские автомобили становятся все совершеннее, качественнее, технически сложнее, а это естественно повышает их себестоимость.
- С какими проблемами сталкиваются китайские автопроизводители в нашей стране?
- Тут проблема, я бы сказал, общая для всех автопроизводителей, у которых повышение качества и технического уровня продуктов опережает изменение психологического восприятия брендов. Потребуется время, чтобы мнение широкого круга потребителей стало более позитивным в отношении китайских автомобилей. За последние 5 лет машины из Поднебесной стали намного лучше во всех отношениях, а представления о них у многих россиян пока основываются на опыте прошлых лет. Но, ничего, справимся. Требуется упорная, последовательная работа, в том числе по организации качественного сервиса. В Geely в этом плане внедрены процессы и стандарты аналогичные японским, корейским и европейским брендам с длинной историей присутствия на российском рынке.
- Как отразилась пандемия и последовавший за ней дефицит полупроводников на компании Geely?
- Нас это затронуло, как и всех других автопроизводителей. Значительно подорожали материалы, компоненты, логистика. А главное — образовался дефицит микрочипов, поэтому мы получаем меньше автомобилей, чем хотелось бы, и не полностью удовлетворяем спрос. Ситуация нормализуется, лишь когда войдут в строй новые предприятия по выпуску чипов, которые сейчас строятся в Китае, Корее, Тайване и США. Это ожидается к 2023 году.
- Испытывают ли дилеры марки дефицит автомобилей?
- Да, конечно. Дилеры просят нас о поставках в гораздо больших объемах, чем мы сегодня в состоянии обеспечить. Надеюсь, мы сможем постепенно наращивать производство в Беларуси и импорт из Китая с 2022 года.
- Как быстро в случае необходимости ремонта авто марки Geely потребитель получит нужные запчасти (речь не о плановых ТО, а сложном ремонте после, например, ДТП или окончании гарантийного срока)?
- Центральный склад запасных частей Geely в России уже имеет сервисный коэффициент на уровне 95%, что является высоким отраслевым показателем. Это означает, что 95% заказов дилеров быстро отгружаются со склада импортера. Для новых моделей после запуска требуется какое-то время для формирования необходимого складского ассортимента. В этот период и вообще по всем отсутствующим позициям применяем срочную авиадоставку со склада в Китае. От заказа до получения запчасти дилером проходит до двух недель.
- Кого из китайских автопроизводителей, представленных в России, вы считаете своим главным конкурентом и почему?
- На российском автомобильном рынке Geely фокусируется на сегменте SUV, предлагая 4 модели современных кроссоверов. Понятно, что они конкурируют с одноклассниками всех марок, кроме премиальных. Но ставя перед собой амбициозные цели, мы считаем главным конкурентом самих себя. Geely уже удалось многого достичь за короткое время, прошедшее с перезапуска бизнеса в России в 2018 году. Но мы стараемся постоянно повышать планку во всех аспектах своей работы: продуктовое предложение, качество сервиса, коммуникации и операционные стандарты. Мы хотим признания качества нашей работы со стороны российских потребителей, и это главный для нас вызов.
- АВТОВАЗ является вашим конкурентом?
- Пока мы практически не пересекаемся по классам и позиционированию моделей, но АВТОВАЗ не стоит на месте, и через несколько лет не исключаю, что мы будем конкурировать в сегменте B-SUV.
- Устраивают ли компанию текущие продажи на российском рынке?
- Не вполне: мы могли бы продавать больше. Хотя темп роста, по сравнению с 2020 г., впечатляет — 86% за 8 месяцев!
- Какие меры вы собираетесь принять для стимулирования продаж?
- Важнейшим фактором привлечения интереса к нашей марке являются, собственно, автомобили Geely. Поэтому предлагать россиянам всё более привлекательные, технически передовые и качественные продукты — это наша главная задача. И, конечно, мы стараемся расширять возможности приобретения автомобилей за счет гибкой политики продвижения. Так, учитывая, что большинство наших клиентов меняют свой старый авто на новый Geely, мы поддерживаем сделки «трейд-ин» с нашими дилерами, а вместе с банками-партнерами предлагаем выгодные условия кредита.
- Когда у нас появится переднеприводная версия Atlas Pro без мягкого гибрида?
- В 2021 году у нас идет смена поколений: постепенно уходит Atlas и с сентября начал продаваться Atlas Pro — пока только с полным приводом и системой 48V EMS. Переднеприводную версию этой новой модели с 1,5-литровым турбомотором и «автоматом» предложим в начале 2022 года.
- Когда нам ждать появления на рынке KX11?
- Эта новинка произвела фурор на Шанхайском автосалоне в апреле этого года и с сентября уже продается в Китае. Интерес к ней очень высок! Мы также с нетерпением ждем в России КХ-11 — модель, с которой Geely впервые выйдет в высококонкурентный сегмент D-SUV. Надеемся, что ее запуск у нас произойдет во второй половине 2022 года.
- Будет ли поставляться в Россию Geometry?
- Как вы, наверное, слышали, недавно Geely начала экспорт электромобилей Geometry C в Израиль и Беларусь. Вопрос о выводе этой модели на российский рынок рассматривается. О решении пока говорить преждевременно: слишком много факторов нужно учитывать, и не хватает ясности относительно перспектив регулирования рынка EV, развития зарядной инфраструктуры. В этом году мы вряд ли сможем утвердительно ответить на ваш вопрос.
- Планируете ли вы вернуть в российскую линейку седаны?
- Динамика развития российского рынка указывает на его сверхконцентрацию вокруг двух сегментов — B, где широко представлены небольшие бюджетные седаны локального производства, и SUV. На них приходится свыше 80% всех продаж. Это, в частности, объясняется индустриальной политикой РФ. В продуктовом же портфеле Geely очень много моделей, в том числе современных седанов разных классов. Если в России будет меняться структура спроса и сложатся благоприятные условия, мы сможем быстро на это отреагировать.
- Ждать ли нам в следующем году еще каких-либо новинок от Geely и каких?
- Как я уже упомянул, главной российской премьерой Geely в 2022 году станет мощный среднеразмерный кроссовер KX-11. Будут и другие новости, но о них пока говорить преждевременно.
- Над какими технологиями будущего работают сейчас инженеры компании?
-В этом году Geely отмечает 35-летие. За свою сравнительно короткую историю компания прошла уже три фазы развития, и недавно объявила о тотальном переходе на четвертую. Так называемая эра Geely 4.0 в автомобильном направлении фактически началась в 2019 г., когда было объявлено о разработке совместно с Volvo инновационной модульной архитектуры СМА. Она открыла двери для выпуска нового поколения моделей, в том числе с гибридными и электрическими силовыми установками, системами автономного управления. Но я хотел бы заметить, что сегодня Geely — это не только крупнейший китайский автопроизводитель, но огромный международный холдинг, который стремительно расширяет сферы своей деятельности, постепенно отходя от концентрации только на автомобильной промышленности.
- А еще?
- Дополнительным вектором развития являются высокоинтеллектуальные проекты в области телекоммуникаций и цифровых технологий. Создаётся новая экосистема для обеспечения транспортных и информационных потребностей будущего. Например, в феврале 2021 года Geely построила первое в Китае предприятие по выпуску космических спутников, призванных вывести автомобильную индустрию на новый, ранее недосягаемый уровень. В рамках создания низкоорбитальной системы вскоре будет запущен первый спутник, разработанный Geely.