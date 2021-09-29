LADA — не конкурент: все о будущих новинках Geely и подорожании по-китайски

- Чем Вы объясните резко возросший интерес россиян к китайскому автопрому?

- В основном, тремя причинами. Во-первых, автомобили нового поколения от ведущих китайских производителей значительно выросли в плане дизайна, технического уровня и качества. И тут я особенно хотел бы выделить бренд Geely, технологическим партнером которого является компания Volvo, входящая в общий с нами глобальный холдинг Zhejiang Geely Holding Group. О плодах такого китайско-европейского сотрудничества можно судить, например, по нашим новым моделям Coolray и Tugella, запущенным в России в 2020 году.

- Во-вторых, быстро реагируя на смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников, китайские автопроизводители смогли предложить россиянам широкое разнообразие современных моделей SUV. И, в-третьих, продукты основных китайских брендов отличаются привлекательным соотношением «цена-качество», что играет важную роль особенно сегодня, когда в целом по рынку реальные цены на автомобили значительно выросли из-за дефицита, и потребители охотно рассматривают китайские марки как вовремя подоспевшую альтернативу.

- Как оцениваете перспективы китайского автопрома в России в ближайшие пару лет?

- Полагаю, продажи первой тройки китайских брендов продолжат рост высокими темпами — значительно выше среднерыночных. При этом каждый год будут предлагаться новые модели. Не исключаю даже появление электромобилей.

- Еще совсем недавно китайский автопром играл в нашей стране в бюджетном сегменте. Однако еще до пандемии цены резко выросли. С чем это связано?

- Цены на китайские автомобили растут не более, чем в среднем по рынку, и это объяснимо: в 2013—2014 г. курс рубля к доллару (и юаню!) упал вдвое, а по оценкам экспертов, розничные цены на автомобили за прошедшие 7—8 лет постепенно выросли где-то на 70%. Отсюда продолжающееся и, кстати, очень щадящее удорожание машин (да простят меня те читатели, кто сопоставляет рост цен с динамикой своих личных доходов). Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что китайские автомобили становятся все совершеннее, качественнее, технически сложнее, а это естественно повышает их себестоимость.