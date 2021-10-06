Немецкая Daimler AG разделилась на две компании

Новую компанию по производству коммерческой техники назвали Daimler Truck Holding AG. В новом качестве она будет заниматься той же деятельностью, что и прежнее подразделение Daimler Trucks & Buses. Напомним, что на разных рынках немцы продавали свою продукцию под брендами Mercedes-Benz, Setra, Freightliner Trucks, Western Star, FUSO и другими.

Легковое подразделение переименовано в Mercedes-Benz Group AG. Оно будет выпускать машины под брендами Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и Mercedes-EQ. Решение о разделении вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Для европейского автобизнеса это событие историческое, но не уникальное. Например, Volvo продали свое легковое подразделение компании Ford еще в конце 20 века, оставив себе только грузовое направление бизнеса.